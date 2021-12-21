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В Касимове при пожаре в бане пострадал 56-летний мужчина
Информация о возгорании появилась в понедельник, 20 декабря.

В Касимове при пожаре в бане пострадал 56-летний мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном ГУ МВД.

Информация о возгорании появилась во вторник, 20 декабря, в 20:12. Загорелась баня в доме № 170 по улице Терешковой.

Огонь повредил комнату и коридор. Площадь пожара — 16 квадратных метров.

На пожар выезжали два расчета, пять человек.

Причина возгорания, а также ущерб устанавливаются.