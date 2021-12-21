У рязанца украли 76 тысяч рублей при помощи онлайн-банков

Инцидент произошел во время застолья.

С банковской карты 32-летнего рязанца украли 76 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что утром заметил пропажу денег с банковского счета. Пострадавший сообщил, что средства перевели при помощи онлайн-банка. Получателем денег оказалась его знакомая.

Оперативники узнали у рязанца, что деньги перевели во время застолья, организованного дома у мужчины. В один момент гость попросил у хозяина квартиры телефон, чтобы позвонить. Вероятно, в это время он воспользовался онлайн-банком.

Полицейские разыскали женщину, на счет которой пришли деньги. Выяснилось, что при помощи ее телефона деньги перевели другим людям. Девушка вспомнила, что вечером знакомый попросил у нее телефон «на пару минут». Выяснилось, это был тот же мужчина, который спрашивал устройство у пострадавшего. 30-летний рязанец получил похищенные деньги при помощи чужих телефонов.

Оперативники задержали его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.