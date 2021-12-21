Сбербанк: в 2022 году ставки по ипотеке могут вырасти до двухзначных значений

Повышение ставки зависит от развития ситуации с инфляцией, динамики ключевой ставки и изменения стоимости денег на рынке.

Сбербанк: в 2022 году ставки по ипотеке могут вырасти до двухзначных значений. Об этом пишет «Интерфакс».

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал журналистам, что повышение ставки зависит от развития ситуации с инфляцией, динамики ключевой ставки и изменения стоимости денег на рынке.

Царев сообщил, что если инфляция снизится, то сначала ипотека подорожает, потом ее стоимость стабилизируется, а затем будет снижение ставок.

«Предпосылки определенные к тому, чтобы ставки стали выше 10%, на сегодня существуют. Я думаю, что на это, конечно, надо будет посмотреть в январе-феврале», — заявил зампред Сбербанка.