Рязанским онкологам вручили награды облдумы

Депутат рязанской облдумы Дмитрий Боронтов вручил награды заведующей рентгенодиагностическим отделением Юлии Куликовой и врачу-онкологу Марине Болдыревой.

Во вторник, 21 декабря, депутат рязанской областной думы Дмитрий Боронтов приехал в ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер». Он встретился с медиками и вручил им награды региональной облдумы.

Заведующую рентгенодиагностическим отделением онкологического диспансера Юлию Куликову парламентарий наградил почетной грамотой облдумы за достижение высоких результатов в трудовой деятельности и существенный вклад за развитие здравоохранения Рязанской области. Также Боронтов вручил благодарность рязанской областной думы врачу-онкологу отделения онкогинекологии Марине Болдыревой.

«В преддверии Нового года хочется пожелать вам и вашим близким, в первую очередь, здоровья, семейного благополучия, новых достижений и успехов! Низкий вам поклон и безграничная благодарность за столь важный и нужный труд», — обратился к врачам-онкологам Дмитрий Боронтов.

Парламентарий отметил, что на сотрудниках онкологического диспансера лежит большая ответственность за сохранение жизни и здоровья рязанцев. Он выразил надежду, что в наступающем году будет достроен новый корпус, доктора и пациенты получат комфортные условия для работы и лечения.