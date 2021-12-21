Рязанская прокуратура нашла нарушения при согласовании документов на строительство дома на улице Щедрина. Об этом сообщили в группе регионального отделения ВООПИиК «
Согласно ответу районной прокуратуры исполняющий обязанности заммэра Сергей Савин согласовал уведомление о реконструкции жилого дома, которое подали задним числом в июне 2020 года до утверждения границ и предмета охраны исторического поседения Рязани. Таким образом он нарушил федеральный закон «Об объектах культурного наследия».
Прокуратура направила Савину представление об устранении нарушений.
Также в документе указано, что участок на улице Щедрина дом № 16 администрация отдала в аренду трем частным лицам, которые не являются родственниками, для индивидуального жилищного строительства в 2019 году на 49 лет.
Напомним, в сентябре 2021 года рязанцы пожаловались на незаконную стройку. Инспекция по охране объектов культурного наследия подала в суд на владельцев, несмотря на это стройку продолжили.