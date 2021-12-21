Рязанская прокуратура нашла нарушения при согласовании документов на строительство дома на улице Щедрина

Исполняющему обязанности заммэра направили представление об устранении нарушений.

Рязанская прокуратура нашла нарушения при согласовании документов на строительство дома на улице Щедрина. Об этом сообщили в группе регионального отделения ВООПИиК « ВКонтакте ».

Согласно ответу районной прокуратуры исполняющий обязанности заммэра Сергей Савин согласовал уведомление о реконструкции жилого дома, которое подали задним числом в июне 2020 года до утверждения границ и предмета охраны исторического поседения Рязани. Таким образом он нарушил федеральный закон «Об объектах культурного наследия».

Прокуратура направила Савину представление об устранении нарушений.

Также в документе указано, что участок на улице Щедрина дом № 16 администрация отдала в аренду трем частным лицам, которые не являются родственниками, для индивидуального жилищного строительства в 2019 году на 49 лет.

Напомним, в сентябре 2021 года рязанцы пожаловались на незаконную стройку. Инспекция по охране объектов культурного наследия подала в суд на владельцев, несмотря на это стройку продолжили.