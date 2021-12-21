Рязанцы присоединились к всероссийской акции «Новогодние окна»

Жители Рязани украсили окна квартир и домов в новогодней тематике.

Рязанцы присоединились к всероссийской акции «Новогодние окна». Об этом мэр Елена Сорокина сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Жители Рязани украсили окна квартир и домов в новогодней тематике.

Елена Сорокина поблагодарила всех, кто участвует в акции. Она отметила, что благодаря фантазии и креативу участников, горожане возвращаются в детство и радуются приближению новогодних праздников.

«Не важно, куда выходят ваши окна — во двор или на оживленную улицу, они напоминают о тепле родного очага, о том, что Новый год — это время добра и чудес», — отметила глава администрации.