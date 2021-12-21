Рязанцам рассказали, куда поехать в новогодние каникулы без QR-кодов

РЗН. инфо рассказал о том, куда и на каких условиях выгоднее всего съездить в новогодние каникулы, в разделе «Публикации».

В 2020 году рязанцы потратили на организованный туризм почти 591 млн рублей. Впервые за много лет более 198 млн рублей ушло на посещение других регионов России. Не покупая официальные туры, в путешествия по стране отправляется в 5-6 раз больше жителей Рязанской области.

В 2021 году, по данным временной регистрации, в список самых посещаемых ими мест вошли южные черноморские курорты, Санкт-Петербург, Ставропольский край, республика Татарстан и Карелия.

В условиях противоэпидемических ограничений не в каждом регионе страны можно свободно заселиться в отель или хостел, посетить музей или зайти в кафе.

РЗН. инфо рассказал о том, куда и на каких условиях выгоднее всего съездить в новогодние каникулы, в разделе «Публикации».