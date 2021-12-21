\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
-14°
Срд, 22
-17°
Чтв, 23
-17°
ЦБ USD 73.82 -0.47 22/12
ЦБ EUR 83.32 -0.3 22/12
Нал. USD 73.6 / 74.80 15:56
Нал. EUR 83.26 / 83.85 15:56
Новости
Публикации
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
5 часов назад
720
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
7 697
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 906
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
10 507
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку елей
За незаконно срубленные деревья рязанцам грозит административная и уголовная ответственность.

Рязанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку елей. Об этом рассказали на сайте регионального минприроды.

В рязанских лесах в предновогодний период усилили охрану лесов. В минприроды напомнили, что за незаконно срубленные деревья предусмотрены штрафы: за одно дерево физическому лицу придется заплатить от трех до четырех тысяч рублей, должностному — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическому — от 200 до 300 тысяч рублей.

За вырубку двух елей, или если ущерб будет превышать 5 000 рублей, предусмотрена уголовная ответственность, по которой незаконным лесорубам может грозить до четырех лет лишения свободы и возмещение причиненного ущерба.

Всех, кому известно о незаконной вырубке лесов, попросили обращаться в региональное управление МВД или позвонить в «Лесную охрану» по телефону: +7 (800) 100-94-00.