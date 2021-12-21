Рязанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку елей

За незаконно срубленные деревья рязанцам грозит административная и уголовная ответственность.

Рязанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку елей. Об этом рассказали на сайте регионального минприроды.

В рязанских лесах в предновогодний период усилили охрану лесов. В минприроды напомнили, что за незаконно срубленные деревья предусмотрены штрафы: за одно дерево физическому лицу придется заплатить от трех до четырех тысяч рублей, должностному — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическому — от 200 до 300 тысяч рублей.

За вырубку двух елей, или если ущерб будет превышать 5 000 рублей, предусмотрена уголовная ответственность, по которой незаконным лесорубам может грозить до четырех лет лишения свободы и возмещение причиненного ущерба.