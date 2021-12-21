РНПК помогла рязанскому колледжу в приобретении нового оборудования

В лаборатории появились новые комплекты оборудования по механике, химических реактивов, а также дидактические материалы для библиотечного фонда.

РНПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») помогла Рязанскому колледжу электроники оснастить лабораторию новым оборудованием.

В лаборатории появились новые комплекты оборудования по механике, химических реактивов, а также дидактические материалы для библиотечного фонда.

Благодаря этому студенты направлений «Переработка нефти и газа» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» получили возможность проводить лабораторные исследования — это улучшит качество образования.

РНПК многие годы сотрудничает с колледжем в рамках реализации корпоративной программы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». РКЭ — единственное в Рязани среднее профессиональное учебное заведение, которое готовит технологов и механиков, востребованных на предприятии.

Рязанская НПК не в первый раз оказывает поддержку колледжу. Ранее для студентов создали современную лабораторию химии и технологии нефти и газа.

Помимо того, предприятие ежегодно организует все виды практики — учебную, производственную и преддипломную. Так студенты приобретают практические навыки, необходимые на реальном производстве.

Представители предприятия входят в состав государственной экзаменационной комиссии и участвуют в приемке выпускных квалификационных работ у студентов. До половины всех выпускников колледжа Рязанская НПК ежегодно принимает на работу.

Реализация корпоративной программы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» — одно из ключевых направлений кадровой политики РНПК. Предприятие охватывает все ступени образовательной программы. С 2016 года действует «Роснефть-класс» для профессиональной ориентации молодежи со школьной скамьи. С 2011 года организовали подготовку студентов на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в РГРТУ. Рязанская НПК сотрудничает с десятью вузами страны и четырьмя ссузами региона. На заводе наставники помогают студентам при подготовке выпускных работ.

В рамках сотрудничества с учебными заведениями РНПК ежегодно оказывает помощь в ремонте профильных кабинетов, создании нефтехимических лабораторий, закупке учебных стендов, выделении корпоративных стипендий лучшим студентам и грантов преподавателям.

Справка:

Рязанская НПК — крупнейший НПЗ «Роснефти». Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая экологичный «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие.