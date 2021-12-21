Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2024 года

Документ разместили на интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2024 года. Документ разместили на интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что в 2024 году устанавливается такой же подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, как в 2014—2023 годах.

Согласно финансово-экономическому обоснованию реализация закона увеличит доход бюджета пенсионного фонда России на 722,9 млрд рублей. Их направят на текущие выплаты страховых пенсий.

В пояснениях к закону отмечалось, что «объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования не уменьшится».

Госдума и совет федераций одобрили закон в декабре.