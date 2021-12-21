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Прокуратура вынесла представление главе администрации Касимова за нечищеные дороги
В октябре управление по капитальному строительству и ЖХК заключило контакт на уборку снега на более чем 1,5 млн рублей.

Прокуратура вынесла представление главе администрации Касимова за нечищеные дороги. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В октябре 2021 года управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Касимова и МКП «Касимовсервис» заключили муниципальный контракт на уборку дорог на один млн 535 тысяч рублей.

Прокуратура совместно с государственным инспектором дорожного надзора касимовского отделения ГИБДД проверила обеспечение безопасности дорожного движения в зимний период.

Выяснилось, что после сильного снегопада некоторые дороги Касимова не почистили, на них были большие снежные отложения, которые создавали препятствия для движения автомобилей.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе администрации Касимова и руководителю МКП «Касимовсервис».

Отмечается, что представления находятся, а рассмотрении.