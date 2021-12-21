Полицейские нашли наркотики у 62-летнего рязанца

Запрещенные вещества обнаружили в квартире на Первомайском проспекте.

Полицейские нашли в квартире 62-летнего рязанца амфетамин и марихуану. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в региональном УМВД.

По информации ведомства, в 90-ые годы мужчину неоднократно задерживали и привлекали к уголовной ответственности за преступления, связанные как с хранением, так и со сбытом запрещенных веществ. Он отбывал наказание как условно, так и в местах лишения свободы. Недавно полицейские получили данные, что мужчина снова нарушает законодательство.

Во время обследования квартиры на Первомайском проспекте правоохранители изъяли 294 грамма марихуаны и 2,6 грамма жидкости, содержавшей амфетамин. Как сказал мужчина, он хранил наркотики для личного употребления.