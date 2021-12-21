Николай Любимов представит стратегию развития Рязанской области

Публичная презентация пройдет в онлайн и офлайн форматах на 55 площадках муниципальных образований области.

Во вторник, 21 декабря, состоится презентация проекта актуальной Стратегии развития Рязанской области для жителей. Николай Любимов рассказал, что его заместители соберут воедино все предложения региональных министерств.

«То, что мы расскажем, каждый тезис, каждое обещание стратегии придется выполнить. Время и люди нас проверят», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что подготовка стратегии практически завершена, но дальнейшая работа предстоит еще интенсивнее.По словам Любимова, в ближайшее время нужно подготовить дорожные карты для всех задач стратегии.

Публичная презентация стратегии развития региона пройдет во вторник, 21 декабря в онлайн и офлайн форматах на 55 площадках муниципальных образований области. Видеоверсию разместят в этот же день на телеканале ТКР и в официальных группах Рязанской области в соцсетях в 21:00.