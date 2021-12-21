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На пяти улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 21 декабря, с 16:00 до 23:00 холодную воду отключили на улице Тимакова, в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

С 16:20 до окончания ремонтных работ холодной воды не будет на улице Ленинского комсомола, в домах №№ 104 и 106.

С 16:20 до 20:00 водоснабжение отключили по следующим адресам:

  • поселок Мехзавода, дома №№ 10, 22, 22 корпус 1, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
  • улица Покровская, дома с 2 по 116, с 1 по 67;
  • улица Роща — частный сектор.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.