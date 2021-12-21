На Михайловском шоссе легковушка столкнулась с двумя грузовиками

В аварии пострадала водитель легковушки, она обращалась за медицинской помощью.

На Михайловском шоссе легковушка столкнулась с двумя грузовиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 21 декабря, в 09:05 на Михайловском шоссе напротив дома № 248. 30-летняя женщина на Hyundai Elantra выезжала на Михайловское шоссе со второстепенной дороги, при повороте налево не уступила дорогу другой машине и столкнулась с «ГАЗелью» под управлением 46-летнего водителя.

После этого легковушку отбросило на стоящий на светофоре «ГАЗ «Валдай», которым управлял 31-летний водитель.

В аварии пострадала водитель Hyundai, она обращалась за медпомощью. Проводится проверка.