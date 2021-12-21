«Льготная» транспортная карта в Рязани подорожает на 16 рублей

Подорожание обсудили депутаты гордумы на комитете по налогам и бюджетной политике.

«Льготная» транспортная карта в Рязани подорожает на 16 рублей. Депутаты гордумы обсудили это на комитете по налогам и бюджетной политике во вторник, 21 декабря.

Стоимость карты на два видах транспорта увеличится на 4% с 389 до 405 рублей.

«Льготная» карта предназначена для пенсионеров, для одного родителя или законного представителя из многодетной семьи, вдов участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих в Рязани.