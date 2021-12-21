Из-за аварии около ТД «Барс» образовалась крупная пробка

Согласно сервису «Яндекс. Карты» в районе аварии образовалась пробка в восемь баллов.

Из-за аварии около ТД «Барс» образовалась крупная пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла во вторник, 21 декабря, на Московском шоссе напротив остановки у ТД «Барс».

Согласно сервису «Яндекс. Карты» в районе аварии образовалась пробка в восемь баллов.

Очевидцы сообщили, что движение в сторону Московского района практически перекрыто, а в сторону города движется всего одна полоса.