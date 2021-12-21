\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
-14°
Срд, 22
-17°
Чтв, 23
-17°
ЦБ USD 73.82 -0.47 22/12
ЦБ EUR 83.32 -0.3 22/12
Нал. USD 72.80 / 74.80 14:28
Нал. EUR 82.30 / 83.74 14:28
Новости
Публикации
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
1 час назад
250
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
7 563
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 784
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
10 375
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Из-за аварии около ТД «Барс» образовалась крупная пробка
Согласно сервису «Яндекс. Карты» в районе аварии образовалась пробка в восемь баллов.

Из-за аварии около ТД «Барс» образовалась крупная пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла во вторник, 21 декабря, на Московском шоссе напротив остановки у ТД «Барс».

Согласно сервису «Яндекс. Карты» в районе аварии образовалась пробка в восемь баллов.

Очевидцы сообщили, что движение в сторону Московского района практически перекрыто, а в сторону города движется всего одна полоса.