\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
-14°
Срд, 22
-17°
Чтв, 23
-17°
ЦБ USD 73.82 -0.47 22/12
ЦБ EUR 83.32 -0.3 22/12
Нал. USD 72.80 / 74.80 14:28
Нал. EUR 82.30 / 83.74 14:28
Новости
Публикации
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
1 час назад
250
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
7 563
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 784
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
10 375
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Из Новомичуринска на вертолете санавиации эвакуировали подростка
Ради приземления транспорта полицейские перекрыли близлежащие улицы.

Из Новомичуринска на вертолете санавиации эвакуировали подростка. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Транспорт приземлился на площадке перед межрайонной больницей около 11:20 в понедельник, 20 декабря. Ради этого ГИБДД перекрыла все близлежащие дороги.

По словам главврача Новомичуринской МРБ Натальи Черницыной, в областную больницу перевезли подростка, нуждавшегося «в более квалифицированном лечении». Информации о том, что с ним произошло, нет.