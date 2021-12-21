Из Новомичуринска на вертолете санавиации эвакуировали подростка
Ради приземления транспорта полицейские перекрыли близлежащие улицы.
Из Новомичуринска на вертолете санавиации эвакуировали подростка. Об этом сообщило
Транспорт приземлился на площадке перед межрайонной больницей около 11:20 в понедельник, 20 декабря. Ради этого ГИБДД перекрыла все близлежащие дороги.
По словам главврача Новомичуринской МРБ Натальи Черницыной, в областную больницу перевезли подростка, нуждавшегося «в более квалифицированном лечении». Информации о том, что с ним произошло, нет.