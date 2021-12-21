Из Новомичуринска на вертолете санавиации эвакуировали подростка

Ради приземления транспорта полицейские перекрыли близлежащие улицы.

Из Новомичуринска на вертолете санавиации эвакуировали подростка. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Транспорт приземлился на площадке перед межрайонной больницей около 11:20 в понедельник, 20 декабря. Ради этого ГИБДД перекрыла все близлежащие дороги.

По словам главврача Новомичуринской МРБ Натальи Черницыной, в областную больницу перевезли подростка, нуждавшегося «в более квалифицированном лечении». Информации о том, что с ним произошло, нет.