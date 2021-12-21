Двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии

Двое других военнослужащих находятся в больнице Цхинвала.

В Южной Осетии при сходе лавины погибли двое российских военных. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, двое военнослужащих находятся в больнице Цхинвала.

Ранее начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщал, что пятеро солдат попали под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали. Троим оказали первую медицинскую помощь. Их состояние оценивали как легкой степени тяжести.

В поисках двух военнослужащих задействовали 20 человек, а также две единицы спецтехники из ЮВО и сил южноосетинского МЧС.