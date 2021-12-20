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Врач рассказала, что в Москве после коронавируса пациенты потеряли слух, зрение и волосы
Лысенко также отметила, что прививка от коронавируса не может никого убить.

Врач рассказала, что в Москве после коронавируса пациенты потеряли слух, зрение и волосы. Об этом Марьяна Лысенко, главный врач московской больницы № 52 сообщила в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

Лысенко рассказала, что многие, кто прошел реанимацию, когда заболели ковидом, потеряли слух или зрение. Также есть пациенты, которые долгое время не могут восстановить обоняние, у них есть навязчивые запахи, некоторым часто кажется, что пахнет чем-то сгнивших или тухлым.

Врач добавила, что среди пациентов с COVID-19 есть такие мужчины и женщины, кто полностью облысели.

Лысенко также отметила, что прививка от коронавируса не может никого убить.