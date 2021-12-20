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В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 20 человек
Всего с начала пандемии в регионе умерли 2 363 человека.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 20 человек. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе умерли 2 363 человека. Выявлено случаев за сутки 189, всего — 59 752. Выздоровели за сутки 148 рязанцев, всего — 54 200.

В России за сутки от коронавируса умерли 1 019 человек, всего с начала пандемии — 298 222. За сутки зафиксировано 27 022 новых случаев COVID-19, всего — 10 214 812. Выздоровело за сутки 30 059 человек, всего — 9 014 980.