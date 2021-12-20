В Рязанской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 545 тысяч человек

Вакцинация сотрудников предприятий и организаций различных сфер деятельности продолжается во всех районах Рязанской области.

В Рязанской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 545 тысяч человек. Об этом сообщил и в опергруппе регионального правительства.

В понедельник, 20 декабря, стало известно, что всего первым компонентом в регионе вакцинировались 545,7 тысяч человек, ревакцинировались — 84,7 тысяч человек.

С 13 по 19 декабря первую часть прививки сделали 14 тысяч рязанцев, вторую — 26 тысяч. Ревакцинацию прошли более семи тысяч жителей региона.

Сообщается, что вакцинация сотрудников предприятий и организаций различных сфер деятельности продолжается во всех районах Рязанской области.