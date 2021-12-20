В Рязанской области ожидается аномальный холод
«На территории Рязанской области 21-25 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов», — говорится в сообщении.
Рязанцев предупредили об аномальном холоде. Сообщение об этом опубликовала
«На территории Рязанской области 21-25 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов», — говорится в сообщении.