\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-6°
Втр, 21
-16°
Срд, 22
-16°
ЦБ USD 74.29 0.56 21/12
ЦБ EUR 83.62 0.12 21/12
Нал. USD 73.85 / 75.00 12:19
Нал. EUR 83.23 / 83.90 12:19
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
6 773
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 053
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
9 631
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
9 680
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанской больнице двухлетний ребенок умер из-за отказа в госпитализации
У мальчика внезапно началась рвота и его родители сразу вызвали скорую. Два дня ребенка отказывались госпитализировать, а потом отправили на операцию, где его сердце остановилось.

В рязанской больнице двухлетний ребенок умер из-за отказа в госпитализации. Об этом пишет «Новая газета».

Трагедия произошла в конце октября. У мальчика внезапно началась рвота и его родители сразу вызвали скорую. По словам матери, врачи ехали к ним пять часов: в скорую позвонили почти в девять вечера, а приехали они только в два часа ночи. Медики осмотрели ребенка и сказали ехать в больницу. Мальчика повезли в ОДКБ имени Дмитриевой, так как инфекционное отделение больницы № 11 было закрыто из-за коронавируса.

«Здесь как-то сразу отношение было очень, очень грубым. Пока не выяснили, что у нас есть полис», — рассказала мать мальчика.

Ребенка осмотрели хирург и терапевт и направили семью в инфекционную больницу № 9. Им пришлось добираться на такси, которое рязанцы прождали около часа. Все это время у ребенка не прекращалась рвота. В больнице № 9 дежурный врач сообщил семье, что ничего страшного у ребенка нет, нужно остановить рвоту и утром вызвать участкового, который назначит дальнейшее лечение.

Сообщается, что участкового врача семья вызвала в восемь утра, но пришла она только в два часа дня. Врач подробно все узнала, советовалась с заведующей по телефону, назначила еще несколько препаратов.

«Ребенок не ел уже больше суток. Он так измотался, что не мог стоять на ногах. В семь вечера я не выдержала и вызвала скорую. На этот раз приехали очень быстро, и мы отравились сразу в девятую больницу. Госпитализировали и сразу же — вечером — взяли анализы, поставили капельницу», — рассказала мать мальчика.

Ночью у ребенка поднялась температура до 39 градусов, ему сделали укол и клизму. По словам родителей рвота стала уже «желтая и с резким запахом».

«Рано утром сказали, что анализы хорошие, — рассказали родные мальчика. — Но велели быстро собираться и ехать в Канищево: „Срочно нужен хирург, мы ничего не можем сделать“. Скорую они вызвали сами»

Во второй раз в ОДКБ ребенку сделали рентген и стали готовить к операции. По словам матери, ребенку подключали капельцину и восстанавливали давление, но было уже поздно. В начале операции сердце ребенка остановилась.

Отец мальчика рассказал, что хирурги сами не понимали, от чего умер его сын.

«Были медики, которые рекомендовали написать заявление следователям: они в шоке от того, что из этой же больницы нас отправили в девятую, а оттуда вообще домой», — отметил он.

По информации издания, после инцидента было возбуждено уголовное дело, ведется экспертиза.