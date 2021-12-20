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В Рязани задержали 41-летнего мужчину, чуть не избившего супругу кружкой
Мужчину препроводили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности.

В Рязани задержали 41-летнего мужчину, чуть не избившего супругу кружкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию сообщили, что в квартире дома на 1-ом Тракторном проезде буянит нетрезвый мужчина. На адрес выехал наряд.

По предварительной информации, пьяный мужчина начал пререкаться с 29-летней супругой «из-за пустяков».

«Он разошелся до такой степени, что чуть было не ударил женщину кружкой по голове. Испугавшись за свою жизнь, рязанка обратилась за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала ситуацию», — говорится в сообщении.

Мужчину препроводили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности.