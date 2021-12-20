В Рязани разыскивают 41-летнего мужчину

Шкапов Роман Викторович, 1980 года рождения, не выплатил своей четырехлетней дочери алименты на сумму 141 тысяча рублей.

В Рязани разыскивают 41-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Шкапов Роман Викторович, 1980 года рождения, не выплатил своей четырехлетней дочери алименты на сумму 141 тысяча рублей.

Ни по месту регистрации в поселке Октябрьский Михайловского района, ни по последнему месту жительства в Рыбном мужчина не появляется, на связь с судебными приставами не выходит. Его объявили в розыск.