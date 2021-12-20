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В Рязани разыскивают 41-летнего мужчину
Шкапов Роман Викторович, 1980 года рождения, не выплатил своей четырехлетней дочери алименты на сумму 141 тысяча рублей.

В Рязани разыскивают 41-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Шкапов Роман Викторович, 1980 года рождения, не выплатил своей четырехлетней дочери алименты на сумму 141 тысяча рублей.

Ни по месту регистрации в поселке Октябрьский Михайловского района, ни по последнему месту жительства в Рыбном мужчина не появляется, на связь с судебными приставами не выходит. Его объявили в розыск.

Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться к судебному приставу-исполнителю Пронского отделения Надежде Александровне Ворониной по телефону +7 (49141)2-10-33 или в дежурную часть по телефону: +7 (4912) 29-45-00.