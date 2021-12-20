В Рязани прошел первый фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода»

Гости фестиваля познакомились с историей закаливания и зимнего плавания в Рязани и узнали много нового о закаливании и зимнем плавании на мастер- классах.

18 декабря на Рюминском пруду состоялся первый областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода».

На открытии фестиваля участников и гостей праздника приветствовали начальник отдела минспорта Рязанской области Екатерина Озина, директор спортивного комплекса ЦСК Алексей Морозов и председатель регионального отделения «Союз пенсионеров России» Галина Воробьева.

«Фестиваль „Энергия холода“ проводится для того, чтобы объединить на одной площадке активных, позитивных, крепких духом людей разного возраста — для которых здоровый образ жизни является нормой. Хочется отметить, что приверженцев закаливания и зимнего плавания с каждым годом становится больше. Уверена, что своим примером, своей энергией участники фестиваля зарядят и других, а фестиваль „Энергия холода“ станет не только ярким праздником, но и доброй традицией!», — от лица главы регионального минспорта Владислава Фролова поприветствовала участников и гостей праздника спорта Екатерина Озина.

На фестивале воспитанники детского сада № 118 на своем примере показали технику обливания холодной водой. Заведующая детским садом Татьяна Смирнягина — отличник народного просвещения, почетный работник общего образования России, заслуженный учитель России отметила, что их воспитанники занимаются закаливанием с детства, что благотворно влияет на здоровье подрастающего поколения.

Гости фестиваля познакомились с историей закаливания и зимнего плавания в Рязани и узнали много нового о закаливании и зимнем плавании на мастер- классах «техника обливания ледяной водой», «чередование термопроцедур», «закал-бег на 500 метров», «техника марафонского плавания в ледяной воде 300 метров». Мастер-классы подробно прокомментировал председатель региональной федерации закаливания и зимнего плавания Александр Яшин. «Моржи» Рязанской и Московской областей соревновались в эстафете «4×25», также для всех желающих состоялись заплывы для новичков и конкурс на лучшего снеговика.

На фестивале прошел розыгрыш призов и сюрпризы от организаторов мероприятия: министерства физической культуры и спорта Рязанской области, рязанской региональной федерации закаливания и зимнего плавания, а также клубов закаливания и зимнего плавания Рязанской и Московской областей.