В Рязани отключили воду на 16 улицах
Воды не будет до вечера.
В понедельник, 20 декабря, в Рязани отключили воду на 16 улицах. Об этом сообщил
Воды не будет до 17:30 по адресам:
- Окское шоссе, дом № 1;
- проезд Речников, дома №№ 1а, 1б, 1в;
- улица Есенина, дом № 112;
- улица Коняева, дома с №№ 25 по 51; .
До 18:00 воды не будет в доме № 36 по улице Керамзавода.
До 19 часов воду отключили на:
- улице Зубковой, в домах №№ 30, 30 В, 31а, 30б, 30а;
- улице Новоселов, в домах № 50 корпус 2, 54 корпус 1, 54 корпус 2.
До 20:00 воды не будет по адресам:
- улица 2-я Линия, дома с № 1 по № 9;
- улица 3-я Линия, дома с № 2 по № 20, дома №№ с 9 по 20;
- улица 4-я Линия, дома с № 1 по № 7, №№ 2/1, 32, 34, с № 42 по № 52, 53,55, 57, 65, 67, дома 69;
- улица 5-я Линия, дом № 46а;
- улица 6-я Линия, дома с № 4 по № 10, дома с № 18 по № 24;
- улица Пушкина, дома №№ 13, 13 корпус 1, 18, 27,35;
- улица Стройкова, дома №№ 25, 30, 34, 38, 49, 54, 70;
- улица Татарская, дома с № 14 по № 68 и с корпусами, 51/15, 55, 57, 59, 61, 63, 69,87, 91;
- улица Ленинского Комсомола, дом № 57/69.