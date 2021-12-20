В Рязани отключили воду на 16 улицах

Воды не будет до вечера.

В понедельник, 20 декабря, в Рязани отключили воду на 16 улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет до 17:30 по адресам:

Окское шоссе, дом № 1;

проезд Речников, дома №№ 1а, 1б, 1в;

улица Есенина, дом № 112;

улица Коняева, дома с №№ 25 по 51; .

До 18:00 воды не будет в доме № 36 по улице Керамзавода.

До 19 часов воду отключили на:

улице Зубковой, в домах №№ 30, 30 В, 31а, 30б, 30а;

улице Новоселов, в домах № 50 корпус 2, 54 корпус 1, 54 корпус 2.

До 20:00 воды не будет по адресам: