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В Рязани наградили победителей конкурса «Лучший социальный проект года-2021»
Конкурс проводился при поддержке правительства Рязанской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В центре «Мой бизнес» Рязанской области наградили победителей третьего регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года-2021».

Конкурс проводился при поддержке правительства Рязанской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В этом году из 30 социальных проектов определили восемь победителей в следующих номинациях:

  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья: Анна Хоботова — проект «Детский коррекционно-логопедический центр «Особое детство»;

  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания: Илья Смагин — проект «Сеть клиник «НИАРМЕДИК»;

  • Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей: Татьяна Матузина — проект «Детский клуб дополнительного образования «Карандаши», Надежда Ужгалова — проект «Школа скорочтения и развития интеллекта»;

  • Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере: Татьяна Грошева — проект «Древнее искусство»;

  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта: Ирина Круглова — проект «Детская школа плавания «Океаника»;

  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма: Игорь Евсюхин — проект «Музей истории рязанского леденца»;

  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении: Павел Григорьев — проект «Бэби-театр «Мамина сказка».

Победители представят область на федеральном этапе конкурса.

«Статус социального предпринимателя имеют 46 предпринимателей в регионе. Те, кто работает в этой сфере и выбрал этот путь, люди — с большим сердцем. Они работают с социально незащищенной категорий граждан, вкладывают много своих сил, даже не преследуя цели получить какую-то прибыль. У нас очень хорошая поддержка социального бизнеса осуществлялась в этом году, и она продолжит свое существование в следующем — это грантовая поддержка. На базе центра «Мой бизнес» работает центр инноваций социальной сферы, который как раз и выявляет такие проекты, сопровождает их и помогает получить статус социального предпринимателя. Этот статус дает право получить широкий спектр услуг от центра «Мой бизнес», получить грантовую поддержку от государства и заявить о себе на региональном и федеральном уровнях», — отметила директор центра «Мой бизнес» Лариса Сидоренко.

Контакты центра инфраструктуры МСП в Рязанской области: +7 (4912) 97-17-00, Рязань, улица Каширина, дом № 1-б.