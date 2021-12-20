В Рязани на шести улицах отключат холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

В Рязани на шести улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте МП «Водоканал».

В понедельник, 20 декабря, с 09:30 до 19:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

улица Зубковой, дома №№ 30, 30-в, 31-а, 30-б, 30-а (спортивная школа «Капитан»), ЦТП-32;

улица Новоселов дома №№ 50 корпус 2, 54 корпус 1, 54 корпус 2;

улица 4-я Линия, дома №№ 1, 3;

улица 6-я Линия, дома №№ 6, 8, 10;

улица Татарская, дома №№ 87, 91;

улица Гагарина, дома №№ 164 (ТЦ «Полетаевский»), 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2, 156-а, ЦТП/котельная, 156.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.