В Рязани на шести улицах отключат холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
В Рязани на шести улицах отключат холодную воду. Об этом
В понедельник, 20 декабря, с 09:30 до 19:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:
- улица Зубковой, дома №№ 30, 30-в, 31-а, 30-б, 30-а (спортивная школа «Капитан»), ЦТП-32;
- улица Новоселов дома №№ 50 корпус 2, 54 корпус 1, 54 корпус 2;
- улица 4-я Линия, дома №№ 1, 3;
- улица 6-я Линия, дома №№ 6, 8, 10;
- улица Татарская, дома №№ 87, 91;
- улица Гагарина, дома №№ 164 (ТЦ «Полетаевский»), 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2, 156-а, ЦТП/котельная, 156.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.