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В Рязани на шести улицах отключат холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

В Рязани на шести улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте МП «Водоканал».

В понедельник, 20 декабря, с 09:30 до 19:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дома №№ 30, 30-в, 31-а, 30-б, 30-а (спортивная школа «Капитан»), ЦТП-32;
  • улица Новоселов дома №№ 50 корпус 2, 54 корпус 1, 54 корпус 2;
  • улица 4-я Линия, дома №№ 1, 3;
  • улица 6-я Линия, дома №№ 6, 8, 10;
  • улица Татарская, дома №№ 87, 91;
  • улица Гагарина, дома №№ 164 (ТЦ «Полетаевский»), 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2, 156-а, ЦТП/котельная, 156.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.