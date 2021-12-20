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В Рязани могут снести тысячу детских площадок
В городе 1049 площадок требуют замены, и большинство из них не состоит на муниципальном балансе. Около 1000 площадок надо демонтировать, чтобы не создавать угроз безопасности.

В понедельник, 20 декабря, на комитете по ЖКХ Рязанской гордумы обсудили проблемы выполнения указания губернатора разобраться с безопасностью детских площадок обсудили.

Речь шла о судьбе 10 млн рублей, заложенных на приобретение новых площадок. При стоимости по 500 тысяч рублей за каждую — это 20 площадок на весь город. Прозвучало предложение ничего нового не покупать, а направить деньги на ремонт существующих.

«С 2019 года изменились многие требования. Ремонт не приведет площадки в нормативное состояние. Например, везде теперь нужно противоударное покрытие», — пояснил начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак.

Оказалось, что в городе 1049 площадок требуют замены, и большинство из них не состоит на муниципальном балансе. На заседании заявили, что около 1000 площадок надо демонтировать, чтобы не создавать угроз безопасности.

В основном, подчеркнули чиновники, это площадки, которые устанавливались управляющими компаниями перед разными выборами на спонсорские средства кандидатов. Перевести их сейчас на городской баланс невозможно из-за «заколдованного круга»: отремонтировать нельзя, так как они не стоят на балансе, а поставить на баланс нельзя как неотремонтированные.

«А нормативы меняются, — пожаловались депутаты. — Например, завтра металлические элементы запретят, и все площадки в в городе окажутся ненормативными».

В результате комитет принял информацию о площадках к сведению и решил продолжить обсуждение, еще раз представив администрации список объектов для проработки.