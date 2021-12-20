В России предложили освободить многодетные семьи от госпошлины в случае смерти родителей

Автор проекта предлагает внести изменения в налоговый кодекс в целях поддержки малоимущих семей и стимулирования рождаемости.

В России предложили освободить многодетные семьи от госпошлины в случае смерти родителей. Об этом пишет RT.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные и малоимущие семьи от пошлины за нотариальные услуги в случае смерти родителей. Она направила обращение министру труда и соцзащины, президенту федеральной нотариальной палаты и председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Волынец напомнила, что в случае потери кормильца каждому наследнику необходимо оплатить государственную пошлину за свидетельство о праве на наследство, за вскрытие конверта с закрытым завещаем и его оглашение, за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения автотранспортом.

Омбудсмен предложила освободить многодетные и малоимущие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей от уплаты госпошлин за совершение нотариальных действий в целях усиления соцподдержки.