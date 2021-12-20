В Михайловском районе произошло серьезное ДТП с автоцистерной

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Сантафе» доставлен в медицинское учреждение.

В Михайловском районе столкнулись Hyundai Santa Fe и «МАН» с цистерной. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 19 декабря примерно в 3:40 в Михайловском районе на 595-ом трассы Р-132 «Золотое Кольцо».

По предварительной информации, 38-летний водитель на Hyundai Santa Fe, ехавший со стороны Тульской области по направлению к Михайлову, столкнулся с автомобилем «МАН» с цистерной. За рулем последнего был 51-летний мужчина.

Водителя Hyundai доставили в больницу. Проводится проверка.