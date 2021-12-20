В Кадоме поймали пьяного водителя

Медосвидетельствование показало у водителя 0,919 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Кадоме поймали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На одной из улиц Кадома полицейские остановили Toyota Carina. У 40-летнего водителя обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение лица.

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,919 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Его отстранили от управления автомобилем и составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на 1,5 — 2 года.