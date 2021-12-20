\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-6°
Втр, 21
-15°
Срд, 22
-16°
ЦБ USD 74.29 0.56 21/12
ЦБ EUR 83.62 0.12 21/12
Нал. USD 73.75 / 74.85 16:51
Нал. EUR 83.27 / 83.94 16:51
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
7 083
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 319
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
9 904
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
9 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Кадоме поймали пьяного водителя
Медосвидетельствование показало у водителя 0,919 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Кадоме поймали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На одной из улиц Кадома полицейские остановили Toyota Carina. У 40-летнего водителя обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение лица.

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,919 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Его отстранили от управления автомобилем и составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на 1,5 — 2 года.