В Госдуму внесли законопроект о выплатах в 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с детьми
Законопроект предлагает установить право на ежемесячную выплату каждому члену семьи, в которых воспитываются дети до 18 лет.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о ежемесячной выплате по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Об этом передает
Законопроект предлагает установить право на ежемесячную выплату каждому члену семьи, в которых воспитываются дети до 18 лет. Выплата составит 10 тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года.
Право на выплату возникнет после вступления в силу закона — 1 января 2022 года.
Максимальное количество граждан, на которых распространятся меры в случае принятия закона, составит до 60 млн человек.