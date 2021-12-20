В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Об этом
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил, что 31 декабря, а также 1 и 2 января традиционно должны быть выходными днями, так как россиянам необходимо готовиться к встрече Нового года.
Он подчеркнул, что в предновогодний день сложно выполнять трудовые обязательства.
«31 декабря, на мой взгляд, невозможно работать. Мы, понятно, работаем все время, поздравляем своих избирателей, но и то стараемся их поменьше отвлекать», — уточнил он.
Кравченко также допустил, что в будущем году 31 декабря тоже будет выходным днем, но уточнил, что не обладает достоверной информацией.
Ранее Правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год.