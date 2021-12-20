В 54 школах и 24 детсадах Рязанской области ввели карантин из-за ковида
Противоэпидемические меры ввели в 54 школах, 24 детсадах, в 15 ссузах и шести вузах Рязанской области. Отмечается, что карантин действует в отдельных группах и классах.
В 99 рязанских образовательных учреждениях ввели карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 20 декабря, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.
Противоэпидемические меры ввели в 54 школах, 24 детсадах, в 15 ссузах и шести вузах Рязанской области. Отмечается, что карантин действует в отдельных группах и классах.