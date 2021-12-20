Столичные эксперты признали рязанский сыр одним из лучших

Сыр Ryazano Riserva от рязанской сыроварни «Брыкин Бор» вошел в ТОП-7 рейтинга лучших сыров, составленного московскими экспертами.

Сыр Ryazano Riserva от рязанской сыроварни «Брыкин Бор» вошел в ТОП-7 рейтинга лучших сыров, составленного московскими экспертами. Исследования сыров и вин, с последующим составлением гастрономических сочетаний этих двух продуктов, прошли в Москве с 8 по 11 декабря.

Организаторами независимого профессионального конкурса стали моно-продуктовая сеть сырных магазинов России «Сырный Сомелье» и экспертная онлайн платформа по оценке потребительских свойств и восприятия вина Wineincognito. В качестве экспертов выступили известные в стране сыроделы, технологи, гастрообозреватели, виноделы, кависты, журналисты и фудблогеры.

По итогам дегустаций, проводимых вслепую, сыр Ryazano Riserva от сыроварни «Брыкин Бор» набрал 71 балл и стал лучшим в категории выдержанных сыров. В ходе исследования сочетаний сыров и вин, жюри пришло к выводу, что сыр Ryazano Riserva лучше всего подходит к красному сухому итальянскому вину Коппи Санначе.