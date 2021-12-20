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Рязанский радиоуниверситет 28 декабря отпразднует 70-летие
Празднование пройдет в Рязанской областной филармонии. Также, в социальных сетях будет проходить онлайн-трансляция торжества.

28 декабря 1951 года было принято постановление Совета Министров СССР о создании в Рязани радиотехнического института.

Торжественное мероприятие откроет юбилейный год, в течение которого в университете запланированы несколько крупных событий. В их числе научные конференции, историческая выставка, фестиваль «День радио» и деловой форум.

Празднование пройдет в Рязанской областной филармонии. Программа начнется в 15:30 с выставки студенческих объединений, а в 16:20 начнется праздничный концерт.

Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам и при наличии QR-кода, подтверждающего наличие прививки от COVID-19.

Отмечается, что выпускники РГРТУ могут получить электронный пригласительный билет, заполнив свои данные в google-форме по ссылке

Также, в социальных сетях будет проходить онлайн-трансляция торжества.