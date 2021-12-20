Рязанская облдума утвердила бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов

Документ вынесли на публичные слушания с участием общественности, он обсуждался на заседаниях профильных комитетов.

Рязанская облдума рассмотрела во втором (окончательном) чтении закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Проект закона поступил в облдуму 29 октября в электронном виде и прошел все установленные этапы.

Документ вынесли на публичные слушания с участием общественности, он обсуждался на заседаниях профильных комитетов.

Перед вторым чтением бюджета депутаты вернулись к его рассмотрению, поскольку на федеральном уровне регионам были дораспределены межбюджетные трансферты.

На три предстоящих года Рязанской области дополнительно выделили 21 млрд рублей. Доходы на 2022 год за счет поступивших федеральных средств увеличили на 8,3 млрд рублей по сравнению с первым чтением и утвердили в размере 77,2 млрд рублей, расходы составили 82,4 млрд рублей, дефицит не изменился и составил 5,2 млрд рублей.

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что утвержденный бюджет сохранил свою социальную направленность.

«Все обязательства государства перед гражданами обеспечены финансированием. Более того, заложены ресурсы для поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов, реализация которых увеличит налоговые доходы и будет способствовать развитию экономики региона, — подчеркнул председатель областной думы. — Бюджет — это не просто цифры. Это конкретные меры поддержки различных категорий населения, новые социальные объекты, строительство дорожной инфраструктуры, дальнейшее решение проблем здравоохранения, в том числе укрепление первичного звена. Все это заложено в принятом бюджете, наша задача теперь — сосредоточиться на максимальной эффективности использования выделенных средств».

В 2022 году в регионе будут реализуют мероприятия 11 национальных проектов. На трехлетний период в областном бюджете на них предусмотрено более 55 млрд рублей.