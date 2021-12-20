Рязанская мэрия опубликовала список городских катков
Мэрия Рязани опубликовала список катков, которые будут работать в городе в новогодние праздники, а также афишу мероприятий. Информация появилась на сайте горадминистрации.
Мэрия Рязани опубликовала список катков, которые будут работать в городе в новогодние праздники, а также афишу мероприятий. Информация появилась на
Катки будут работать по адресам:
- улица Чкалова, дом № 9а;
- Поселок Мехзавода, дом № 25;
- улица 6-я линия, дом № 4а;
- улица Братиславская, дом № 2а;
- улица Стройкова, дом № 65;
- улица Керамзавода, дом № 38;
- улица Семена Середы, дом№ 23/27;
- улица Дзержинского, дом № 16а;
- улица Мехзавода, дом № 19;
- улица Тимуровцев, дом № 4;
- улица Новоселов, дом № 17, корпус 1;
- улица Дружная, дом № 2а;
- улица Соколовская, дом № 3, корпус 2;
- улица Зубковой, дом № 30;
- улица Васильевская, дом № 15;
- улица Крупской, дом № 7;
- улица Новаторов, дом № 21;
- улица Интернациональная, дом 24, корпус 1;
- улица Сельских Строителей, дом 3ж;
- улица Космонавтов, дом № 3;
- улица Октябрьская, дом № 37;
- 9-й район, дом № 61а;
- улица Есенина, дом № 46;
- Первомайский проспект, дом № 47а;
- Солотча, улица Владимирская, дом № 95;
- Солотча, улица Почтовая, дом № 4;
- Лесопарк.