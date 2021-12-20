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Рязанская мэрия опубликовала список городских катков
Мэрия Рязани опубликовала список катков, которые будут работать в городе в новогодние праздники, а также афишу мероприятий. Информация появилась на сайте горадминистрации.

Мэрия Рязани опубликовала список катков, которые будут работать в городе в новогодние праздники, а также афишу мероприятий. Информация появилась на сайте горадминистрации.

Катки будут работать по адресам:

  • улица Чкалова, дом № 9а;
  • Поселок Мехзавода, дом № 25;
  • улица 6-я линия, дом № 4а;
  • улица Братиславская, дом № 2а;
  • улица Стройкова, дом № 65;
  • улица Керамзавода, дом № 38;
  • улица Семена Середы, дом№ 23/27;
  • улица Дзержинского, дом № 16а;
  • улица Мехзавода, дом № 19;
  • улица Тимуровцев, дом № 4;
  • улица Новоселов, дом № 17, корпус 1;
  • улица Дружная, дом № 2а;
  • улица Соколовская, дом № 3, корпус 2;
  • улица Зубковой, дом № 30;
  • улица Васильевская, дом № 15;
  • улица Крупской, дом № 7;
  • улица Новаторов, дом № 21;
  • улица Интернациональная, дом 24, корпус 1;
  • улица Сельских Строителей, дом 3ж;
  • улица Космонавтов, дом № 3;
  • улица Октябрьская, дом № 37;
  • 9-й район, дом № 61а;
  • улица Есенина, дом № 46;
  • Первомайский проспект, дом № 47а;
  • Солотча, улица Владимирская, дом № 95;
  • Солотча, улица Почтовая, дом № 4;
  • Лесопарк.