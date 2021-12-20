Рязанская кирпичная компания «Брикус» стала призером конкурса мирового концерна Sievert

Награду присудили в номинации «за вклад высоких технологий в строительный комплекс России».

Руководитель рязанской кирпичной компании « Брикус » Роман Соловов стал серебряным призером конкурса от крупнейшего производителя материалов для строительства Германии — мирового концерна Sievert.

Награждение прошло 17 декабря в Калининграде. Соловов стал серебряным призером, обойдя несколько сотен человек со всей страны. Компания выступала с проектом «Мармакс» ЖК «Достояние». Награду присудили в номинации «за вклад высоких технологий в строительный комплекс России».

Конкурс ежегодный, до этого Соловов дважды выигрывал золото с различными проектами по всей России.