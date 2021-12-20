Рязанка стала лауреатом международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы»

Школьница из Чучкова Виктория Антонова получила приз зрительских симпатий в возрастной категории 15-17 лет.

Международный конкурс «Нарисуй «Елку Победы» проходил с 1 по 28 ноября. Организаторами конкурса выступили музей Победы, «Почта России» и благотворительный фонд Оксаны Федоровой.

Всего на конкурс прислали около 15 тысяч рисунков из всех регионов России.

«Начинающие и уже опытные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети и взрослые нарисовали как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь и так далее. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами. Больше всего открыток — более 4 900 — поступило от ребят 9-11 лет», — рассказали организаторы.

Отмечается, что в основу многих рисунков легли семейные истории, которые передаются из поколения в поколение.

По результатам голосования школьница из Чучкова Виктория Антонова получила приз зрительских симпатий в возрастной категории 15-17 лет.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 23 декабря в музее Победы. Для лауреатов подготовили новогодний исторический квест «Елка Победы». Всем победителям и призерам вручат подарки от организаторов.

На основе рисунков 15 лауреатов, которых выбрало профессиональное жюри, сделают специальную праздничную коллекцию новогодних открыток.