Рязанка стала лауреатом международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы»

Международный конкурс «Нарисуй «Елку Победы» проходил с 1 по 28 ноября. Организаторами конкурса выступили музей Победы, «Почта России» и благотворительный фонд Оксаны Федоровой.
Всего на конкурс прислали около 15 тысяч рисунков из всех регионов России.
«Начинающие и уже опытные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети и взрослые нарисовали как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь и так далее. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами. Больше всего открыток — более 4 900 — поступило от ребят 9-11 лет», — рассказали организаторы.
Отмечается, что в основу многих рисунков легли семейные истории, которые передаются из поколения в поколение.
По результатам голосования школьница из Чучкова Виктория Антонова получила приз зрительских симпатий в возрастной категории 15-17 лет.
Торжественная церемония награждения победителей пройдет 23 декабря в музее Победы. Для лауреатов подготовили новогодний исторический квест «Елка Победы». Всем победителям и призерам вручат подарки от организаторов.
На основе рисунков 15 лауреатов, которых выбрало профессиональное жюри, сделают специальную праздничную коллекцию новогодних открыток.
Познакомиться со всеми работами участников конкурса можно на виртуальной выставке новогодних открыток, которая размещена на