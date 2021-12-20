Рязанец предстанет перед судом за попытку убийства знакомого

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и пункта и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений»).

Рязанец предстанет перед судом за попытку убийства знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

22 августа 2021 года 31-летний рязанец во дворе дома, находясь в состоянии наркотического опьянения, без видимого повода несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего 39-летнего знакомого. После этого он попытался ударить его топором. Потерпевший смогу убежать и обратиться за помощью.

Стрелявшего задержали «по горячим следам».

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и пункта и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений»). Его направили в суд для рассмотрения по существу.