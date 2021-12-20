\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-6°
Втр, 21
-15°
Срд, 22
-16°
ЦБ USD 74.29 0.56 21/12
ЦБ EUR 83.62 0.12 21/12
Нал. USD 73.75 / 74.85 16:51
Нал. EUR 83.27 / 83.94 16:51
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
7 083
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 319
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
9 904
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
9 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Российский политик допустил чипирование при вакцинации
По словам сенатора решение должно быть добровольным.

Российский политик допустил чипирование при вакцинации. Об этом пишет URA.RU.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач Владимир Круглый рассказал, что россияне смогут установить микрочип с информацией о прививке от коронавируса только по добровольному решению.

«Это должно быть абсолютно добровольным решением, если кто-то захочет для удобства установить микрочип. Я не думаю, что это будет массовым явлением. Если это технически возможно, почему бы и нет», — отметил Круглый.