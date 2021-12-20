Российский политик допустил чипирование при вакцинации

По словам сенатора решение должно быть добровольным.

Российский политик допустил чипирование при вакцинации. Об этом пишет URA.RU.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач Владимир Круглый рассказал, что россияне смогут установить микрочип с информацией о прививке от коронавируса только по добровольному решению.

«Это должно быть абсолютно добровольным решением, если кто-то захочет для удобства установить микрочип. Я не думаю, что это будет массовым явлением. Если это технически возможно, почему бы и нет», — отметил Круглый.