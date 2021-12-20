Роспотребнадзор ограничил ввоз винограда, гранатов и перца из Турции

Всего в Россию запретили ввозить около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов.

С 17 ноября Роспотребнадзор ограничил ввоз перца и гранатов из Турции, с 2 декабря — иранского перца, с 10 декабря ограничили ввоз турецкого винограда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пищевой продукции 33 производителей из Турции и Ирана нашли остаточные количества 12 пестицидов. Десять из них запрещены в России.

Всего в Россию запретили ввозить около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов.