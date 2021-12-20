Региональный минтранс обратился к рязанским водителям

Водителей предупредили, что во вторник, 21 декабря, ожидается похолодание до -18 градусов, в среду температура опустится до -24 градусов.

Региональный минтранс обратился к рязанским водителям из-за похолодания. Сообщение опубликовано в группе ведомства «ВКонтакте».

Водителей предупредили, что во вторник, 21 декабря, ожидается похолодание до -18 градусов, в среду температура опустится до -24 градусов. Такая погода ожидается в Рязанской области до 25 декабря.

Водителей попросили отказаться от дальних поездок и заранее подготовить свой транспорт к морозам.