Под Рязанью водитель «Мана» вылетел через лобовое стекло при столкновении с ограждением

От удара кабина опрокинулась, водитель вылетел через лобовое стекло и столкнулся с Lada Largus, за рулем которой была 48-летняя жительница Пензенской области.

В ночь с 19 на 20 декабря в Рязани на 216 километре трассы М5 «Урал» произошло ДТП с участием фуры MAN. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Около 00:03 у поселка Листвянка 36-летний водитель MAN врезался в барьерное ограждение. От удара кабина опрокинулась, водитель вылетел через лобовое стекло и столкнулся с Lada Largus, за рулем которой была 48-летняя жительница Пензенской области. Предположительно, водитель фуры не был пристегнут.

Никто не погиб. Водителя фуры госпитализировали.