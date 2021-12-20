Под Рязанью столкнулись «Сузуки» и «Митсубиси»

Пострадали водитель Suzuki, его 55-летняя пассажирка, а также водитель другого автомобиля и его 20-летняя пассажирка. Они обращались за медицинской помощью.

В воскресенье, 19 декабря, под Рязанью столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 17:00 в Рязанском районе на 24-ом километре трассы «Рязань-Пронск». По предварительной информации, 24-летний житель Рязанской области на Mitsubishi Lancer ехал в направлении Пронска. Он столкнулся с автомобилем Suzuki Jimny, за рулем которого был 54-летний рязанец.

Пострадали водитель Suzuki, его 55-летняя пассажирка, а также водитель другого автомобиля и его 20-летняя пассажирка. Они обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.