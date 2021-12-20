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Николай Любимов заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку в Рязани
Политик отметил, что расположение моста выбрали по рекомендациям специалистов на основе изучения транспортных проблем областного центра.

Николай Любимов заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку в Рязани. Об этом в понедельник, 20 декабря, губернатор сообщил на пресс-конференции.Политик отметил, что расположение моста выбрали по рекомендациям специалистов на основе изучения транспортных проблем областного центра.

Политик отметил, что расположение моста выбрали по рекомендациям специалистов на основе изучения транспортных проблем областного центра.

«Мост-дублер нужен. Представьте, что-то случится с существующим мостом… Да даже при его ремонте возникало множество проблем. Что касается соединения обхода с трассой М5, эту проблему власти видят. Как и необходимость расширения дорог, подводящих транспорт к новому мосту, они также будут расширены», — отметил политик.

Он пообещал, что специалисты обсудят все «опасения», которые вызывает стройка у жителей Дядькова.